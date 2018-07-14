فرنسا تقرر إغلاق معهدها الثقافي في نابلس

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: قررت وزارة الخارجية الفرنسية وقف أنشطة المعهد الثقافي الفرنسي في مدينة نابلس، بدءاً من هذا الصيف، في خطوة لاقت استياء الفلسطينيين الناطقين بالفرنسية الذين كانوا يجدون في هذا المعهد القائم منذ أكثر من ثلاثين سنة متنفساً.

ومع أنّ دوافع وزارة الخارجية الفرنسية من إغلاق هذا المعهد تبدو غير واضحة، لكن القنصلية الفرنسية العامة في القدس المحتلة قالت “إنّ الأمر لا يعدو كونه مسألة تنظيم فقط ولا يعني تقليصاً للأنشطة والتعاون ، مشيرة إلى أن الوجود الثقافي الفرنسي في الأراضي الفلسطينية لا يزال قوياً مع وجود ثلاثة معاهد فرنسية أخرى في غزة ورام الله والقدس″.

وقد أثار هذا القرار، الذي لم يصبح رسمياً بعد، حفيظة واستغراب الفلسطينيين الناطقين بالفرنسية في مدينة نابلس، مما دفعهم إلى التوقيع على عريضة طالبوا فيها السطات الفرنسية بإعادة النظر في هذا القرار، من بينهم الشابة تالا شلباية، التي صرحت لإذاعة فرنسا الدولية قائلة: إن “المعهد الفرنسي في نابلس ليس فقط مكاناً للطلبة باللغة الفرنسية، بل للجميع… نحن في بلد مغلق وليس لدينا الكثير من الفرص لاكتشاف العالم الخارجي.. يمنحنا المعهد الثقافي الفرنسي فرصة كبيرة للقيام بذلك”.

على أية حال ، فإغلاق المعهد الثقافي الفرنسي لنابلس أبوابه يمثل اختفاء آخر تمثيل أجنبي رسمي في شمال الضفة الغربية.