بوتين يستقبل عباس في موسكو بعد أيام على زيارة نتانياهو

موسكو: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في موسكو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ايام على استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين “أنا مسرور لفرصة اطلاعك على الاتصالات التي اجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول” كما نقلت وكالات الانباء الروسية.

واضاف بوتين “أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء الى موسكو” مشيداً بالفرصة المتاحة لبحث المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون.

وابلغ عباس الرئيس الروسي بقلقه ازاء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس وكذلك ازاء انشطة الاستيطان الاسرائيلية.

ونقلت وكالات الانباء الروسية قوله في تصريحات مترجمة “نحن نتصدى لمحاولات من الامريكيين لفرض قراراتهم على اكثر القضايا حساسية لفلسطين”.

وكان نتانياهو زار موسكو الاربعاء حيث بحث مع بوتين الوضع في سوريا والعلاقات مع الفلسطينيين.

وجدد الجيش الاسرائيلي غاراته مستهدفاً حركة حماس في غزة بعد ظهر السبت غداة اشتباكات عنيفة على الحدود استشهد فيها فلسطينيان احدهما فتى.

ومنذ 30 آذار/مارس، ينظم الفلسطينيون في قطاع غزة “مسيرات العودة” لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها في عام 1948 لدى اقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد. (أ ف ب)