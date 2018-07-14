أب مصري يقتل ابنه خنقاً لمحاولته اغتصاب ابن الجيران

لندن – “القدس العربي”: قتل أب مصري ابنه خنقاً بسبب سوء سلوكه، ومحاولته التعدي جنسياً على نجل جارهما بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغاً من الأب، يفيد بعثوره على جثة نجله (16 عاماً)، أمام مبنى العمارة، وبالانتقال لمحل الواقعة وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المجني عليه سيء السمعة ومعروف عنه تعاطي المواد المخدرة ودائم التشاجر مع والده، وبالتشديد السؤال للوالد اعترف بقتل الولد.

وقال الأب:”المجني عليه حاول استدراج أحد الصبية للشقة للتعدي عليه جنسياً، إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهله وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار.”

وعند عودة المجني عليه، حدثت مشادة كلامية بينهما وقام بدفع والده والتعدي عليه بالسب والشتم، مما أثار حفيظته فقام بضرب ابنه وخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه، حتى تأكد من وفاته وقام بنقل الجثة لخارج مسكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه.