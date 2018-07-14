كيف سخر فنان مصري من زواج شيري عادل والداعية معز مسعود – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أبدى الفنان المصري إدوارد دهشته من زواج الفنانة الشابة شيري عادل من الداعية معز مسعود، وقال ساخراً:” شيري عادل دي صاحبتي ماقلتليش.. مبروك طبعاً، بس إيه حكاية الواحد اللي يتجوز 3 مرات.. أنا مش فاهم في إيه”.

وقال إدوارد خلال برنامج “القاهرة اليوم”، إن شيري لم تخبره شيئاً عن زواجها، رغم علاقة الصداقة الي تجمعهما، مبدياً دهشته من الخبر، خاصة وأن زوجة الداعية الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي انفصل عنها، على درجة كبيرة من الجمال.