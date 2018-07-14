“ترامب” يقتاد “بن سلمان وبن زايد” مكبلين في مظاهرة في لندن! ـ (صور وفيديو)  

لندن ـ “القدس العربي”:

انتشرت على مواقع التواصل صور وفيديوهات، خلال المظاهرة الاحتجاجية في لندن ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارته إلى بريطانيا، لقطة تمثيلية لشخص يضع قناعا بصورة ترامب وهو يقتاد وهما مكبلين شخصين بقناعي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وأوراق نقدية منثورة في الطريق، في إشارة تعبيرية عن سياسة وسلوك ترامب المتبع مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.