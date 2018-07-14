استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على غزة

غزة: استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب 14 آخرون بجروح جراء غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، عصر السبت، على مدينة غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وقال أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في القطاع، في بيان، إن طفلين استشهدا وأصيب 14 آخرون جراء قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة وسط قطاع غزة. وأوضح أن الشهيدين هما أمير النمرة (15 عاما)، ولؤي كحيل (16 عاما).

وتصادف وجود الطفلين والمصابين بجانب مبنى قيد الإنشاء مكون من عدة طوابق في منطقة معروفة محليا “الكتيبة” وسط مدينة غزة في الوقت الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي.

وواصلت إسرائيل شن غارات جوية ومدفعية على قطاع غزة فيما ردت فصائل فلسطينية مسلحة بإطلاق “رشقات” من قذائف الهاون محلية الصنع على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 91 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر السبت، وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم.



ومنذ ساعات مساء أمس، تواصل إطلاق صافرات الإنذار في العديد من التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وجاءت تطورات اليوم بعد استشهاد فلسطينيين أحدهما أمس الجمعة والآخر السبت متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 138 في احتجاجات شبه يومية ضمن مسيرات العودة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 مارس/آذار الماضي.

وتطالب مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

(وكالات)