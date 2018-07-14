إسرائيل ترفض طلبا مصريا للتهدئة وتتوعد بتوسيع الغارات.. وحماس تؤكد: “ردنا حاضر”

“القدس العربي”: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المخابرات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أجروا اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس في محاولة لمنع المزيد من التصعيد في قطاع غزة.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن ملادينوف أجرى اتصالات بين مصر وإسرائيل لتهدئة الأوضاع في القطاع، فيما ذكرت القناة 20 الإسرائيلية أن “هناك جهودا مصرية لإقناع إسرائيل والمقاومة في غزة لوقف التصعيد، إلا أن إسرائيل رفضت الطلب المصري في المرحلة الحالية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، “نتحرك ضد النشاطات المسلحة التي تقودها حماس في منطقة السياج الأمني وضد إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه بلدات الجنوب والحرائق. وسيقوم الجيش بتوسيع وتيرة غاراته في قطاع غزة طالما ستكون حاجة لذلك. وسنواصل التحرك لتحسين الوضع الأمني ولتعزيز حالة الأمان لدى سكان الجنوب”.

في المقابل، ردت حركة حماس بالتأكيد على أنها لن تسمح للاحتلال أن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله، مشددة أن ردها سيكون حاضرا.

وكانت طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات في ساعات الليل استهدفت مواقع عدة في محافظات غزة، وردت عليها المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية صوب جنوب إسرائيل.