إعلامي لبناني يزعم خيانة تامر حسني لزوجته المغربية بسمة بوسيل

“القدس العربي”:

زعم الإعلامي اللبناني ايلي باسيل أنه يمتلك معلومات عن خيانة المغني المصري تامر حسني لزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل. وكانت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي ضجت بالقضية مؤخراً، بعدما نشرت بوسيل عبر حسابها على “إنستغرام”، مقولة عن الخيانة أثارت موجة من التعليقات. وجاء فيها: “إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنتِ”.

وزعم الإعلامي اللبناني في فيديو إن تامر حسني “خان زوجته أكثر من مرة، وهي تعرف ذلك ولا تتكلم في الموضوع″.

وأضاف أن الجديد في الخيانة هذه المرة هو تعلّق تامر بالفتاة، وأن مدة العلاقة بينهما قد طالت عن حدها.

وزعم ايلي أن الفتاة لا تحمل الجنسية المغربية، وهذا ما استفز بوسيل، متهماً إياها بالتغاضي عن افعال زوجها بسبب حبها للشهرة.

وبحسب موقع “لها” تم تداول أخبار أن الفتاة التي خان تامر حسني زوجته معها هي لبنانية.

و تأني هذه الشائعات فيما تردد أن تامر أدى قبل أسابيع فقط مناسك العمرة مع زوجته.