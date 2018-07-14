رئيس الأركان الكويتي يتفقد الحدود الشمالية على وقع الاحتجاجات جنوبي العراق

الكويت: تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، الحدود الشمالية للبلاد، للوقوف على جاهزية القوات والإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الجيش على وقع الاحتجاجات جنوبي العراق.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت.

وقال بيان الجيش الكويتي إن رئيس الأركان يرافقه عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد. وأضاف أن “الأحداث الجارية قرب الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار وما يقوم به الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ماهو إلا إجراءات احترازية”.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدودنا يعد أمراً مقلقاً. وأضاف “ثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل مع هذا الملف والشعب الكويتي يدعم وبحزم كل الإجراءات التي تحفظ أمن البلاد والعباد”.

من جانبها، أكدت سفارة الكويت لدى بغداد سلامة الرعايا الكويتيين في المدن العراقية التي تشهد مظاهرات شعبية. ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب أماكن التجمهر والطرق البرية.

ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مطار النجف، احتجاجًا على ما وصفوها بـ”سيطرة الأحزاب السياسية على واردات المطار”، وللمطالبة بإقالة مديره، وتحويل وارداته إلى تمويل مشاريع خدمية في المحافظة.

(الأناضول)