إصابة 4 إسرائيليين بشظايا صاروخ أطلق من غزة 

القدس: أصيب 4 إسرائيليين بجروح طفيفة، مساء السبت، إثر تعرض منزلهم في مدينة سديروت، جنوبي إسرائيل، لشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة المحاذي للمدينة، حسب الإعلام العبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن صاروخا مصدره غزة سقط بالقرب من منزل عائلة إسرائيلية في سديروت، وأن شظاياه تسبب في إصابة 4 من أفراد العائلة بـ”جروح طفيفة”، وجرى نقلهم لتلقي العلاج.

ولم تعلن فصائل المقاومة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، إثر قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، على مبنى غير مأهول وسط مدينة غزة.

ومنذ ظهر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة لحركة “حماس″ وأراضٍ زراعية فارغة، في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن “فلسطينيين أطلقوا 91 قذيفة (صاروخية) من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم، وحتى الثالثة بعد الظهر”، حسب الصحيفة ذاتها.

(الأناضول)