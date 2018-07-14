﻿اعتقال عالم سعودي يعيد قضية المعتقلين إلى اهتمام شبكات التواصل

لندن ـ «القدس العربي»: أعادت الأنباء عن اعتقال عالم الدين السعودي المعروف الشيخ سفر الحوالي وأبنائه إلى الواجهة مجدداً قضية الاعتقالات في السعودية، حيث تصدر اعتقال الحوالي اهتمام النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي، وسرعان ما تحول إلى القضية الأبرز في السعودية.

ونشر اثنان من أهم الحسابات على «تويتر» خبر اعتقال الشيخ سفر الحوالي في السعودية مع أبنائه الثلاثة، الخميس الماضي، ليتصدر الخبر سريعاً قائمة الاهتمامات والأولويات على شبكات التواصل، وسرعان ما أصبح اسم «سفر الحوالي» واحداً من الوسوم الأكثر تداولاً على «تويتر» في السعودية، وأحد الأسماء الأكثر بحثاً على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الأنباء عن اعتقاله.

ونشر حساب «مجتهد» على «تويتر» والذي يستحوذ على أكثر من 2.2 مليون متابع تغريدة يؤكد فيها «اعتقال الشيخ سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، من قبل النظام السعودي، حيث تم اعتقال عبد الرحمن وعبدالله من عرس أحد أبناء عمومتهم في منطقة الباحة، ثم تم اقتحام منزل الشيخ صباح اليوم (الخميس) واعتقاله هو وابنه إبراهيم».

كما غرد حساب «معتقلي الرأي» المعروف بمتابعة أخبار الاعتقالات في السعودية، وأكد المعلومات التي نشرها «مجتهد» وقال إنه تمت مداهمة منزل الشيخ الحوالي وتغطية عينيه وتقييده هو وابنه إبراهيم، وترويع الأطفال الموجودين في المنزل، ومصادرة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

وجاء اعتقال الحوالي بعد أيام من نشره كتابه الضخم «المسلمون والحضارة الغربية» والذي هاجم فيه السلطات السعودية والأسرة الحاكمة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حسب ما تحدثت بعض التقارير وبعض النشطاء على الانترنت.

وانتشرت قبل أيام نسخة إلكترونية من كتاب ضخم مكون من ثلاثة آلاف صفحة يحمل عنوان «المسلمون والحضارة الغربية» تأليف سفر الحوالي، وهاجم فيه الأسرة الحاكمة في السعودية وقال إنها «تضيع الأموال على مشاريع وهمية» كما هاجم تقرّب ولي العهد محمد بن سلمان من إسرائيل ووصف هذا التقارب بـ»الخيانة».

وأثار اعتقال الحوالي موجة جدل جديدة حول الاعتقالات السياسية في السعودية، حيث كتب عبد الله الشريف مغرداً: «رغم مرضه الشديد كان من الواضح ان الدكتور سفر الحوالي يريد أن يختم حياته بشهادة حق خطها بقلمه في كتابه الأخير وهو يعلم أنه لن ينجو من أيدي الظالمين، فاختطفه الفجرة من على فراش المرض هو ومن كان يرافقه من أبنائه».

وتداول النشطاء السعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو يتضمن «10 مختارات من نصائح الشيخ سفر الحوالي إلى آل سعود» وفي الفيديو يظهر من النصائح: «أولاً: اعلموا أن قدر هذه البلاد هو الإسلام كما أنزله الله وليس الإسلام الأمريكاني الذي يسمونه اعتدالاً، ثانياً: ما نراه اليوم من الترف وسوء الإدارة وكثرة المظالم وانتشار الجريمة وتحكم الصبيان وأمثال ذلك ما هو إلا من علامات الهرم التي ننصح بإزالتها، ثالثاً: أدعوكم إلى الشورى واختيار الأتقى كما أنصح من يتولى أن يفيد من خبرتكم في المجال السياسي، وهذا المطلب وإن كان شاقاً على النفس فأنتم أهله، وفي ذلك مصالح وإيجابيات».

وغرد معالي الربراري قائلاً على «تويتر»: «تألمتُ كثيراً لسماعي خبر اعتقال الداعية والمفكر الإسلامي الشيخ سفر الحوالي. اللهم فرّج عنه وعن أبنائه وجميع دعاة الوسطية والاعتدال، ومعتقلي الرأي ومعتقلي الصمت يا ربّ العالمين».

ونشرت إحسان الفقيه رابطاً للكتاب الجديد الذي نشره سفر الحوالي، وعلقت على الرابط بقولها: «إن لم تستطع نصرة اخوتك المُعتقلين بسبب آرائهم ودعوتهم إلى الحق والعودة إلى الجذور، أقل واجب انشروا أفكارهم وكتبهم وتحدثوا عنهم وعن مواقفهم، عندها سيُدرك الجلاد حقيقة أن (الأفكار لا تموت)».

وذكر حساب آخر لأحد المغردين: «إضافة إلى كبر سنه، فالشيخ سفر الحوالي مصاب بكسر في الحوض، وبجلطة دماغية. كل هذا لم تلق السلطات له بالاً حين اقتحمت منزله واعتقلته بطريقة مسيئة، فقط من أجل بضع كلمات لم تتحمل السلطات الاستماع إليها! هذا هو ثمن الكلمة الحرة في بلادنا».

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