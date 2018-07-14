﻿تركيا تطور قدرات الطائرات الانتحارية «كاميكاز»

تواصل شركة هندسة تكنولوجيا المعدات الدفاعية التركية (STM)، جهودها الرامية إلى تطوير قدرات الطائرات بدون طيار الانتحارية المعروفة باسم «كاميكاز». وتعتمد الشركة على بيانات وردود أفعال تحصل عليها أثناء عمليات ميدانية لتطوير طائرات كاميكاز (نسبة إلى الطيارين اليابانيين، في الحرب العالمية الثانية، الذين تسببوا بخسائر كبيرة للأسطول الأمريكي بالمحيط الهادي).

وتركّز أعمال التطوير بشكل خاص على قدرات الطائرة الانتحارية من طراز «كارغو» المزودة بأجنحة دوارة، والتي تستخدمها القوات الخاصة والبحرية التركية بهدف زيادة قدرات كشف ورصد وتدمير الأهداف.

طائرات «كارغو»، المطورة بإمكانات وطنية، تستطيع الرصد من خلال دخول المباني أو المغارات للقضاء على الأهداف المحددة، فضلًا عن كونها تساعد القوات التركية خلال عملياتها داخل المناطق المأهولة بالسكان.

ومع التحديثات الجديدة عليها من قبل (STM)باتت هذه الطائرات قادرة على إنجاز مهام معقدة، مثل رصد وتحديد الأهداف وسط الازدحام وتحييدها بدقة عالية، وقد تمكنت من تجاوز اختبارات جرت الأسبوع الماضي.

كما تستطيع طائرات «كارغو» حمل 3 أنواع من المتفجرات بوزن 1.5 كيلوغرام، وتخطط الشركة التركية لتطوير ذخائر خارقة للدروع من أجل تركيبها على هذه الطائرات في وقت لاحق لتلبية الاحتياجات العملية. كما تتمتع بالقدرة على تدمير الذات في حال انتهاء الطاقة اللازمة للعودة إلى نقطة الانطلاق، وذلك من خلال الصعود إلى ارتفاع عال وآمن، بهدف الحيلولة دون وقوعها بيد العدو.

وتشهد تصدير طائرات «كارغو» الانتحارية اهتمامًا كبيرًا على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تجري شركة (STM) مباحثات مع العديد من الدول الصديقة والحليفة لتركيا من أجل التصدير. (الأناضول)