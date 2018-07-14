﻿نجوم السينما في مصر يستعدون لمنافسات موسم عيد الأضحى

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسات بين عدد من نجوم السينما المصرية على ايرادات موسم عيد الفطر الذي ما زال مستمرا، يستعد عدد آخر من النجوم لسباق عيد الأضحى، حيث تم الانتهاء من تصوير عدد من الأفلام وأصبحت جاهزة للعرض، بينما يسابق عدد آخر الزمن للحاق بالفوز.

فقد أعلن المخرج مروان وحيد حامد عن عرض فيلم «تراب الماس» في موسم عيد الأضحى بعد الانتهاء أخيرا من تصويره الذي توقف أكثر من مرة لشهور طويلة. الفيلم مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب أحمد مراد الذي قدم مع مروان وحيد حامد قبل ذلك فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وحقق نجاحا كبيرا، ثم فيلم «الأصليين» بطولة ماجد الكدواني وخالد الصاوي ومنة شلبي أو لم يلاق النجاح نفسه. «تراب الماس» من بطولة أسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي والنجم الكبير عزت العلايلي. تدور أحداث الفيلم حول شاب يعيش حياة باهتة رتيبة، ويعمل كمندوب دعاية طبية في شركة للأدوية، ثم يستطيع بذكائه ووسامته أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية للترويج لها، في المنزل الذي يعيش فيه برفقة والده العقيد، إلا أن جريمة غامضة تقع تقلب الأحداث.

كذلك أصبح فيلم «الديزل» لمحمد رمضان جاهزا للعرض ويؤدّي فيه رمضان دور «الدوبلير» الذي يجد نفسه قد أعجب بفنانة معروفة ووقع في حبّها، ويُشاركه في البطولة هنا الزاهد، وتامر هجرس، وهنا شيحا.

ومن المقرر أن يشارك تامر حسني في سباق عيد الأضحى بفيلم «البدلة» الذي كان جاهزا للعرض في عيد الفطر إلا أن صناعه فضلوا تأجيله لعيد الأضحى. ويشارك في الفيلم أكرم حسني، ويؤدي تامر حسني في الفيلم شخصية ضابط في الأحداث، يبحث عن ملف معين ويواجه الكثير من الأزمات بشكل كوميدي حيث تتولد مواقف طريفة بينه وبين أكرم حسني، والفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.

وينافس الفنان يوسف الشريف على شباك التذاكر في عيد الأضحى بفيلمه الجديد «بني آدم» الذي كان جاهزا للعرض أيضا في عيد الفطر ولكن تم تأجيله. تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق، وتشاركه البطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي. الفيلم فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي ووليد صبري.

ويواصل طارق لطفي تصوير فيلم «123» الذي يعود به للسينما بعد غياب دام 9 سنوات منذ أن شارك في فيلم «أزمة شرف». ينتمي الفيلم لنوعية الرعب والإثارة والتشويق، ويدور حول اتّهام طبيب بجريمة قتل لم يرتكبها ويُحاول إثبات براءته منها بعدة طرق. ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم أحمد داوود وأمينة خليل، ومن الشباب جيهان خليل وأسماء جلال ومحمود حجازي، وهو من تأليف صلاح الجهيني. يذكر أن طارق لطفي غاب عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، رغم نجاحه الكبير منذ عامين في أول بطولة تلفزيونية من خلال مسلسل «بعد البداية».

أما فيلم «سوق الجمعة» للمخرج سامح عبد العزيز فلن يعرض في موسم عيد الأضحى كما كان معلنا، وسيتم عرضه في شهر اب/أغسطس المقبل، والفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، صبري فواز، دلال عبد العزيز، ريهام عبد الغفور، نسرين أمين، وسهر الصايغ، وقصة محمد الطلحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان.

بينما تتعرض مجموعة من الأفلام لأزمات إنتاجية حرمتها من اللحاق بموسم عيد الأضحى، ومنها فيلم «عش الدبابير» الذي خرج من السباق بعد ان توقف تصويره بعد خمسة أيام فقط من بداية التصوير دون أسباب واضحة وأصبح مصيره مجهولا. الفيلم بطولة رانيا يوسف وإخراج عادل الأعصر العائد إلى السينما بعد غياب 7 سنوات.

كما توقف تصوير فيلم «نادي الرجال السري» بطولة كريم عبد العزيز الغائب عن السينما منذ 2014. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وقد تسببت الأجور العالية للنجوم في عجز الشركة المنتجة عن استكمال التصوير، حيث يضم العمل الفنانين خالد الصاوي ومنة شلبي، الأمر الذي أثر على ميزانية الإنتاج.

الفيلم الثالث الذي توقف تصويره، يحمل عنوان «3 أشهر» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وإخراج إبراهيم إسحاق، وتوقف بسبب عجز الشركة المنتجة عن تنفيذ المشاهد المهمة في أمريكا، رغم دخول المنتج وليد صبري شريكا في الإنتاج بالتوزيع الخارجي مع الشركة المنتجة الأصلية، إلا أن صبري بدأ في المماطلة وعدم تحويل «فلوس التصوير» نظرا لانشغاله في تحضيرات فيلمه مع النجم أحمد حلمي الذي أعلن منذ فترة عن خوضه المنافسات السينمائية في عيد الأضحى من خلال فيلم جديد يتعاون فيه مع المخرج خالد مرعي ويكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، ولكن بعد فترة من التحضيرات توقف وقرر حلمي تغيير السيناريو والاستعانة بالكاتب عبد الرحيم كمال ويتم التحضير حاليًا للفيلم والذي سيكون من الصعب اللحاق بالعرض في عيد الأضحى بسبب ضيق الوقت المتبقي ليكون بذلك أحمد حلمي خارج المنافسات السينمائية للعام الثاني على التوالي بعد تقديمه آخر أفلامه «لف ودوران» عام 2016.