﻿«بريكست» بريطانيا: مكسب أم خسران؟

تعيش بريطانيا منعطفاً حاسماً لعله الأهم في علاقتها بالقارة الأوروبية بعد أن تفاقمت أكثر من ذي قبل الانقسامات الحادة التي نجمت عن استفتاء 2016، بين صف المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمنادين بالبقاء فيه، وخاصة بعد أن تعزز الفريق الثاني نتيجة اتضاح العواقب الاقتصادية الوخيمة التي تنتظر البلد أواخر آذار (مارس) 2019، الموعد النهائي لمغادرة السوق المشتركة. وأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى لندن في تعميق الانقسام، حيث أضعفت تصريحاته موقف رئيسة الوزراء أمام الشارع البريطاني وكذلك داخل حزب المحافظين.

(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)