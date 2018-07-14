«بريكست» بريطانيا: مكسب أم خسران؟
Jul 14, 2018
تعيش بريطانيا منعطفاً حاسماً لعله الأهم في علاقتها بالقارة الأوروبية بعد أن تفاقمت أكثر من ذي قبل الانقسامات الحادة التي نجمت عن استفتاء 2016، بين صف المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمنادين بالبقاء فيه، وخاصة بعد أن تعزز الفريق الثاني نتيجة اتضاح العواقب الاقتصادية الوخيمة التي تنتظر البلد أواخر آذار (مارس) 2019، الموعد النهائي لمغادرة السوق المشتركة. وأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى لندن في تعميق الانقسام، حيث أضعفت تصريحاته موقف رئيسة الوزراء أمام الشارع البريطاني وكذلك داخل حزب المحافظين.
(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)
«بريكست» بريطانيا: مكسب أم خسران؟