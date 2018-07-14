﻿تونس: بين مطرقة الأزمة السياسية وسندان الإرهاب

تونس ـ «القدس العربي» ـ روعة قاسم: تسيطر على الشارع التونسي حالة من القلق وعدم الارتياح لما يحصل من خلافات وصراعات سياسية ألقت بظلالها على أمن واستقرار البلد الذي بات على المحك لأول مرة منذ 2014 تاريخ إجراء آخر انتخابات رئاسية وتشريعية.

فالعملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت دورية للحرس الوطني في ولاية جندوبة على الحدود مع الجزائر أعادت التونسيين إلى المربع الأول، أي فترة حكم الترويكا ومآسيها الأمنية التي ما زالت عالقة في الأذهان.

ففي تلك الفترة كان استهداف عناصر الأمن والجيش قتلا وجرحا وتنكيلا وتمثيلا بالجثث خبزا يوميا يعيش على وقعه التونسيون حتى بات النحيب على شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية وتوديعهم إلى مثواهم الأخير أمرا اعتياديا لا يحرك مشاعر وأحاسيس كبار مسؤولي الدولة. فقد حصل تقصير كبير وتلكؤ في تعقب الجماعات التكفيرية من قبل من هم حكم في الحكم، واشتكى كثير من الأمنيين يومها من غياب التعليمات والأوامر برد الفعل وبتعقب هذا التنظيم الإرهابي أو ذاك، أحيانا باسم حقوق الإنسان أو لأسباب أخرى بعضها معلوم وبعضها غير معلوم.

وتأتي هذه العملية الإرهابية بالتزامن مع خلاف داخلي دب في حركة نداء تونس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنصار المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية. ويطالب الأخير وجماعته بإقالة رئيس الحكومة بعد فشل حكومته الذريع في معالجة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي أدت إلى ما لا يحمد عقباه ولم يجد أمامها الفريق الحاكم حلولا خارج إطار الترفيع في المجبى.

ولعل ما هو أكيد أن هناك أسبابا أخرى تدفع بنجل الرئيس وفريقه إلى المطالبة برحيل الشاهد خارج إطار المصلحة الوطنية والحرص على سلامة الاقتصاد المتدهور بفعل عجز الشاهد وفريقه. ومن بين الأسباب التي لا تخفى على عاقل، الزيادة من نفوذ هذا الفريق داخل الحكومة من خلال تسمية وزراء من الموالين أو من بين عناصر الفريق نفسه الذين يتحينون الفرصة ويستعدون لتسلم هذه الحقيبة وتلك.

فالشاهد ورغم كل أخطائه لم يكن أداة طيعة بيد جماعة المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، وفرض هيبته واستقلالية قراره على هؤلاء ولم يرضخ لما طلب منه في الكواليس من تسميات في مختلف المناصب. كما أنه بات يناور للبقاء في منصبه ويبني التحالفات ويقايض، الأمر الذي جعله يصمد رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل على أساس وثيقة قرطاج 2 التي لم تر النور بعد أن أجهضتها حركة النهضة خدمة للشاهد.

وقد دفع هذا الدعم المفاجئ للحركة لرئيس الحكومة الندائي إلى حديث البعض عن صفقة يتم بمقتضاها التخلص من وزير الداخلية لطفي براهم وعدد كبير من قيادات الحرس الوطني فاق المئة، مقابل بقاء الشاهد على رأس الحكومة. لكن العارفين بكواليس الحكم في تونس يؤكدون على أن حركة النهضة ليست بالقوة التي يتخيلها البعض وأن الحل والعقد هو بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يبدو وأنه توجس خيفة من وزير داخليته الذي زادت شعبيته بفعل نجاحه في محاربة الإرهاب وبفعل علاقات خارجية بدأ براهم في نسجها مع قوى إقليمية.

ويشار إلى أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي هي أهم سمات عهد يوسف الشاهد، الذي ذهبت حكومته بعيدا في عملية إرضاء صندوق النقد الدولي الراغب في رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير الأسعار وخصخصة مؤسسات القطاع العام. فالزيادات الكارثية في مختلف المواد والترفيع في الجباية دون مراعاة مداخيل المواطنين وقدرتهم على الإنفاق فاق كل التوقعات وبات ينذر بحصول كارثة اجتماعية في مقبل الأشهر.

وقد ساءت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ويوسف الشاهد بعد أن طالبت المركزية النقابية برحيل الأخير وحكومته نتيجة للأسباب المذكورة ولأسباب أخرى تهم الشأن النقابي. فالحكومة لم تلتزم بما تعهدت به في مفاوضات اجتماعية سابقة مع الاتحاد بشأن الزيادات في الأجور وتنصلت مما التزمت به، ولم يعرف عن الاتحاد تهاونه تجاه مطالب منظوريه وكثيرا ما يذهب بعيدا في سبيل تحقيق هذه المطالب.

ومع حالة الغليان الشعبي يتوقع جل الخبراء والمحللين أن تشهد تونس صيفا ساخنا قد يطيح بعديد الرؤوس في أروقة الحكم وداخل الأحزاب السياسية نفسها التي تبقى المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع. وإذا نجح الشاهد في الصمود صيفا بفعل توجه عموم التونسيين إلى الراحة والاستجمام في بلد متوسطي خلاب، فإنه لن ينجو من «الشهر الفضيل» في تاريخ تونس الحديث أي شهر كانون الثاني/يناير الذي عرف أهم الأحداث التي شهدتها تونس في العقود أو ربما القرون الأخيرة.

ولعل المفارقة أن التونسيين الذين يشتكون من غلاء المعيشة لا يفوتون استحقاقا انتخابيا أو تجمعا لاستعراض العضلات يدعو إليه هذا الحزب أو ذاك، ليثبتوا ولاءهم لهذه الأحزاب المسؤولة عن معيشتهم الضنكة وعلى ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مزرية. فالغالب عليهم هي عقلية جماهير الكرة التي تنصر نواديها وإن فشلت، وليس سلوك المواطنة الذي يغلب المصلحة الوطنية ويمتنع عن التصويت لمن فشل في إدارة الشأن العام.

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