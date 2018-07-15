استقالة رئيس وزراء هايتي في أعقاب احتجاجات على زيادة أسعار المحروقات

بورت أو برينس: استقال رئيس وزراء هايتي جاك جاي لافونتان يوم السبت، بعد أيام من احتجاجات اتسمت بالعنف بسبب زيادة كبيرة في أسعار المحروقات كان من المزمع تطبيقها.

وقال لافونتان أمام مجلس النواب (الغرفة الأدنى) في برلمان هايتي “قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن الرئيس قبل استقالته.

وأكد الرئيس جوفينيل مويز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في وقت لاحق إن رئيس الوزراء قدم استقالته وأنه قبلها.

وتعيش هايتي حالة من الاضطرابات منذ الأسبوع الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة كبيرة في أسعار البنزين والديزل والكيروسين. وكان من المزمع زيادة الأسعار بنحو 50 في المئة.

وأدى هذا الإعلان إلى أعمال شغب أدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وعلقت الحكومة قرار رفع الأسعار، لكن الاضطرابات السياسية أدت إلى تصويت بسحب الثقة في مجلس النواب يوم السبت.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وتعتمد بصورة كبيرة على المساعدات من الخارج، ويسودها الفساد والعنف على نطاق واسع. (د ب أ)