“منظمة التحرير” تدين إغلاق كلية فلسطينية في القدس

رام الله: استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة التربية والتعليم العالي باللجنة، علي أبو زهري، إغلاق القوات الإسرائيلية لكلية هند الحسيني، في القدس، ومنع تنظيم مؤتمر أكاديمي فيها.

جاء ذلك في بيان للمسؤول الفلسطيني، مساء السبت.

ومنعت قوات الاحتلال إقامة مؤتمر أكاديمي نظمته الهيئة العليا في القدس (ائتلاف عدة مؤسسات)، وجمعية الحفاظ على التراث المقدسي (مستقلة) في الكلية، السبت، وأصدرت أمراً بإغلاقها حتى إشعار آخر.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 15 مشاركاً في المؤتمر، بينهم خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، ورجل الأعمال منيب المصري.

واعتبر أبو زهري، في البيان، أن “هدف الاحتلال من إغلاق المؤسسات التعليمة الفلسطينية في القدس، هو عرقلة المسيرة التعليمية ومنع تدريس المناهج الفلسطينية، والعمل علي تجهيل الطلاب بقضيتهم وبالتاريخ الفلسطيني لاستبداله بمنهاج إسرائيلي مزور”.

وأضاف: “منع إقامة فعاليات ومؤتمرات علمية في بالقدس، خاصة بالبلدة القديمة، هدفه فرض واقع جديد لتهويد المدينة وتجريدها من هويتها الفلسطينية”.

وطالب أبو زهري، المنظمات الدولية خاصة “اليونسكو” بالعمل الجاد لمنع حكومة الاحتلال من استهداف المؤسسات التعليمية في القدس وتغيير المناهج والواقع التعليمي فيها. (الأناضول)