ثلثا الألمان يرون أن ترامب يشكل تهديداً أكبر على السلام العالمي من بوتين

برلين: أظهر استطلاع للرأي، أن ثلثي الألمان، يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل تهديداً أكبر على السلام العالمي من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه النتيجة، بينما يستعد الزعيمان للاجتماع في العاصمة الفنلندية، هلسكني، الاثنين، لإجراء محادثات تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين المتنافسين.

وقال أكثر من 2052 مشاركاً في الاستطلاع، الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي، ونُشر الأحد، إن بوتين أكثر كفاءةً وأكثر تأثيراً من ترامب.

وقال خمسة في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع، إنهم يعتقدون أن ترامب هو القائد الأكثر كفاءة، فيما أجاب 56 في المئة لصالح بوتين، بينما لم يقدم الباقون رداً.

ورأى معظم المشاركين في الاستطلاع، أن بوتين الزعيم الأكثر قوة (43 مقابل 25 في المئة) ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تتفوق على روسيا اقتصادياً وعسكرياً.

وقال 64 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، إن ترامب يشكل تهديداً أكبر على السلام العالمي من بوتين، الذي حصل على نسبة 16 في المئة. (د ب أ)