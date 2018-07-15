الاحتلال يقصف موقعاً لحركة حماس في غزة

غزة: قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، موقعاً، يتبع للذراع العسكري لحركة “حماس″، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ويعتبر هذا القصف الأول عقب إعلان حركتي “حماس″ و”الجهاد الإسلامي” التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.

وقال مراسل الأناضول، إن “طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعاً عسكرياً يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة (حماس)، في حي التفاح شرق مدينة غزة “.

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

ومنذ فجر السبت، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة مواقع تابعة لحماس وأراضٍ زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، رداً على ما قال إنه إطلاق صواريخ من القطاع على مدن إسرائيلية. (الأناضول)