رئيس الفيفا: المونديال غيّر نظرة العالم لروسيا

موسكو: قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت، إن بطولة كأس العالم ساهمت في تغيير نظرة العالم نحو روسيا.

وقال إنفانتينو أمام حشد من الجماهير على مسرح البولشوي، وإلى جواره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البطولة، التي ستنتهي الأحد، بالمباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو، غيرت “نظرة العالم تجاه روسيا”.

وأضاف في إشارة إلى بوتين: “قدّمنا عملاً جيداً معاً”.

وقال بوتين باللغة الإنجليزية التي نادراً ما يتحدث بها علناً: “شكراً لك سيدي الرئيس على كلماتك الرقيقة”.

وقال بوتين لحشد من اللاعبين السابقين البارزين، بينهم البرازيلي رونالدو، والفرنسي مارسيل ديساييه، فضلاً عن مسؤولين في الحكومة الروسية، إنه حزين لأن البطولة انتهت تقريباً، لكنه لاحظ أيضاً أنها ساهمت في تحسين صورة البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي: “لا يسعنا إلا أن نشعر بالحزن لأن هذا المهرجان الكروي الرائع الذي منحنا الكثير من اللحظات السعيدة والانطباعات الحيوية ومجموعة من الأصدقاء الجدد، قد انتهى تقريباً”.

وتابع: “الخرافات والصور النمطية عن روسيا تبددت”.

ولم تشهد البطولة التي استمرت لمدة شهر أي حوادث أمنية كبيرة، كما أن المخاوف قبل البطولة من وقوع حوادث عنصرية محتملة وأحداث شغب لم يثبت صحتها.

وأشار العديد من الجماهير من جميع أنحاء العالم إلى الخبرة الإيجابية لهم خلال المونديال في روسيا.

وقال بوتين إن روسيا تتطلع لعودة جماهير كأس العالم لبلاده مرة أخرى.

وأضاف: “في روسيا، نسعد دوماً برؤية أصدقائنا سواءً القدامى أو الجدد. لدينا الآن الكثير منهم”. (رويترز)