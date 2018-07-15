بعد تعرضها لحادث.. سيدة أمريكية تبقى على قيد الحياة بشرب الماء من مبرّد سيارتها

كاليفورنيا: قالت السلطات إنه تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريجون الأمريكية، بعد سقوطها في قاع جرف ساحلي بولاية كاليفورنيا، حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة، من خلال شرب الماء من رادياتير (مبرّد) سيارتها الجيب التي تحطمت.

وقال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري، إن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز (23 عاماً) الجمعة، بعد اختفائها قبل أسبوع، حيث شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئياً في قاع جرفٍ عمقه 200 متر في منطقة بيج سور.

وحظي اختفاؤها باهتمام واسع النطاق، بعد أن شوهدت هي وسيارتها آخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين، في السادس من يوليو/ تموز، على بعد نحو 50 ميلاً شمالي الطريق الرئيسي الذي عُثر عليها فيه.

وقال المتحدث إن هذين الشخصين وجدا هرنانديز واعية وتتنفس ومصابة بجرح في كتفها.

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف، ونقلها بطائرة مروحية إلى مستشفى قريب. وأضافت أنها في حالة مستقرة، ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاح في المخ خلال الحادث.

وقالت هرنانديز للمحققين، إنها انحرفت عن الطريق لتفادي إصابة حيوان، وسقطت في الجرف.

وقالت شرطة الطرق السريعة إن هرنانديز ظًلت على قيد الحياة “من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها”. (رويترز)