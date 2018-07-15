منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل غزة

غزة: وصل نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأحد، إلى قطاع غزة.

وقال مصدر يعمل في معبر “إيرز″ (فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث عبر وسائل الإعلام):” وصل ميلادينوف قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)”.

ومن المقرر أن يعقد “ميلادينوف” مؤتمراً صحافياً بمدينة غزة، لم يتم الإفصاح عن تفاصيله بعد.

وتأتي زيارة ميلادينوف ، بعد ساعات من عودة الهدوء إلى قطاع غزة، بعد التوصل إلى تفاهمات “وقف إطلاق نار” بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية.

ومنذ ليل السبت، شنّت طائرات إسرائيلية سلسلة من الغارات على مواقع متفرقة بقطاع غزة،تسببت باستشهاد طفلين وإصابة 25 فلسطينياً. (الأناضول)