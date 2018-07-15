إصابة ستة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مخيم الجلزون

رام الله: قالت وزارة الصحة الأحد إن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت في الوزارة في بيان “الإصابات التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الجلزون ست إصابات بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط”.

ووصفت الوزارة في بيانها جميع الإصابات بأنها مستقرة.

وقال سكان من المخيم إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح الأحد واعتقلت عددا من المواطنين قبل أن تنسحب منه.

وأضافوا أن مواجهات وقعت في المخيم بين شبان ألقوا الحجارة تجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان “الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون”.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن اقتحامه لمخيم الجلزون أو عدد من تم اعتقالهم.(رويترز)