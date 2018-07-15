الاتحاد الأوروبي يبحث عن تحالفات ضد ترامب في الصين واليابان

بروكسل: يتوجه قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين ثم اليابان؛ لتوطيد العلاقات التجارية مع هذين البلدين لمواجهة الرئيس الأمريكي في حال شن حرباً تجارية عالمية.

والجولة الآسيوية لممثلي الاتحاد الأوروبي، تندرج في إطار خطوة لتشكيل تحالفات – 28 بلدا و500 مليون نسمة وأكبر سوق واحدة في العالم – للتصدي لسياسة إدارة ترامب وشعارها “أمريكا أولاً”.

ويشارك رئيسا المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الاثنين، في بكين، في القمة العشرين الأوروبية – الصينية، وسيلتقيان الرئيس “شي جينبينغ”.

وستكون القمة مناسبة للقادة الصينيين والأوروبيين لتأكيد التزامهم المشترك لصالح تحديث منظمة التجارة العالمية، وهو أمر يعارضه الرئيس الأمريكي.

لكن على الاتحاد الأوروبي والصين تذليل الخلافات حول ممارسات الصين التجارية التقييدية، بما في ذلك إغراق السوق بالواردات الصينية الرخيصة، خصوصاً الصُّلب، وتشاطرهم واشنطن بعض هذا القلق.

ورفع الاتحاد الأوروبي شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد القرار الأمريكي فرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألومينيوم، وضد الصين لمعارضة “النقل غير العادل لتكنولوجيا” المؤسسات الأوروبية الناشطة في الصين.

وقالت المفوضية الأوروبية لتبرير شكواها: “إذا لم يحترم قادة العالم هذه القواعد، فإن النظام برمته قد ينهار”.

رسالة قوية

وسيزور توسك ويونكر، الثلاثاء، طوكيو، لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان. وكان اللقاء مرتقباً الأسبوع الماضي في بروكسل، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أُرغم على إلغاء زيارته بسبب فيضانات قاتلة في اليابان.

والاتفاق مع اليابان “تاريخي” وهو “الأهم الذي تفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي” كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتاس سكيناس.

وأوضح: “هذا الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغذي حوالي ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي”.

في طوكيو، ستتناول المباحثات إظهار جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية التي وصفتها الحكومة اليابانية بـ”المؤسفة جداً”.

ومؤخراً، وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، الاتفاق الأوروبي – الياباني بأنه “رسالة قوية” ضد الحمائية الأمريكية، وستكون ضمن الوفد الأوروبي إلى آسيا. (أ ف ب)