“مظلة النار” خطة إسرائيلية لإدارة معركة احتلال غزة

“القدس العربي”: كشف موقع عبري النقاب عن خطة إسرائيلية اطلق عليها “مظلة النار” وتهدف لتحويل المعلومات إلى أوامر فورية عند نية الجيش احتلال غزة.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) مناورة عسكرية بمنطقة النقب وداخل مدينة بئر السبع تحاكي آلية سيطرة إسرائيل على القطاع.

ومظلة النار، هي غرفة مجهزة بحواسيب وشاشات وأجهزة اتصال حديثة، تهدف لتشخيص ومهاجمة وتصفية الخلايا المسلحة، مستندة لمعلومات استخبارية فائقة الجودة مصدرها جهازا الأمن العام الشاباك والاستخبارات العسكرية أمان”.

وتشمل الخطة بحسب موقع واللا العبري “ملاحقة خلايا مسلحة، ومواجهة تهديدات تحت أرضية، ونصب عبوات ناسفة، وإخلاء مصابين وقتلى من الجيش، ومشاركة مختلف قوات الجيش ووحداته العسكرية، من بينهم المشاة والهندسة، والمدفعية، وسيتعامل التدريب مع مختلف السيناريوهات المتوقعة في قطاع غزة”.

ويقول الموقع إن “المظلة” “تسعى لتضييق الخناق على الخلايا المسلحة بحيث لا تستطيع العمل علانية باستثناء مجالات ضيقة، فيما يجلس الضباط أمام شاشات البلازما، ويديرون المعركة عبرها، ما يعني أن الثورة الرقمية باتت جزءا جوهريا في عملية القتال”.

وأوضح أن “مظلة النار تركز على الرصد الرقمي خلف حدود غزة الجنوبية لجسر الهوة بين المعلومة الاستخبارية وحلقة النار، وجعل إصابة الأهداف أكثر دقة.