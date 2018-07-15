محلل: بوتين ينظر لترامب كأحمق ويحاول استغلاله

لندن – “القدس العربي”: اعتبر بافل بالاشينكو، المترجم الخاص لرئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، أن أسلوب تعامل موسكو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدّل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر ترامب أحمقاً، ويسعى لاستغلال وجوده في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية الممكنة.

حديث بالاشينكو جاء ضمن مقال لمراسل اندبندنت في موسكو اوليفر كارول، الذي يعتقد أن القمة المرتقبة بين الزعيمين في هلسنكي غداً، لا ينتظر منها الكثير في ظل انعدام الثقة بين الطرفين، وبعد تبادل العقوبات وعمليات إبعاد الدبلوماسيين.

ففي قمة مماثلة عام 1990، بين الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، ونظيره ميخائيل غورباتشوف، يقول بالاشينكو إن أغلب الإنجازات التي تحققت في السابق كانت مبنية على الثقة الشخصية بين الرئيسين السوفيتي والأمريكي. أما في حالة ترامب، فيرى أن الكرملين ينظر إليه كأنه أحمق ويحاول استغلاله.

وكانت “هلسنكي” قالت في بيان لها، بأن القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي ستبدأ يوم الاثنين، في تمام الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 بتوقيت غرينتش)، وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات، مع عقد مؤتمر صحافي مشترك.