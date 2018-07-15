ترامب ينقل عن الملكة اليزابيث قولها إن بريكست “مشكلة معقدة للغاية”

لندن: يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز البروتوكول الملكي عبر الكشف عن مجريات لقائه الخاص مع الملكة اليزابيث الثانية التي نقل عنها قولها ان بريكست “مشكلة معقدة للغاية” في مقابلة نشرتها صحيفة “ميل اون صنداي” الأحد.

التقى ترامب الملكة الجمعة في قصر وندسور خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام لبريطانيا وأثار خلالها غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ملف بريكست.

وقال بعدها للمعلق التلفزيوني بيرس مورغان إنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في مقابلته مع “ميل أون صنداي” إن الملكة “قالت- وهي محقة في ذلك- إنها مشكلة معقدة للغاية، أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة”.

واضاف أنه قال لماي إن على لندن أن تحصل على “استثناء” حول بريكست من الاتحاد الأوروبي بحيث يمكنها في ما بعد إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.

ورغم الخلافات مع ترامب، تأمل ماي في التوصل سريعا إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في المقابلة متحدثا عن ماي “قلتُ لها: تأكدي من حصولك على استثناء حتى يكون لك مهما حدث الحق في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة”.

بعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي وقيامه بزيارة رسمية لبريطانيا، يمضي الرئيس الأميركى نهاية الأسبوع في اسكتلندا قبل لقائه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي.(أ ف ب)