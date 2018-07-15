معاقبة شرطيتين أمريكيتين لاستخدامهما القرعة في مخالفة سائقة متهورة – (فيديو)

أمريكا: أوقفت الشرطة الأمريكية في ولاية جورجيا شرطيتين عن العمل، بعد قيامهما بالقرعة، لاتخاذ قرار بشأن ضبط امرأة لتجاوزها السرعة أثناء قيادة سيارتها.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، أن إدارة الشرطة في الولاية أعطت الشرطيتين كورتني براون، وكريستي ويلسون إجازة إدارية، بعد مشاهدة مقطع مصور يظهر استخدامهما تطبيقاً هاتفياً لرمي العملة، لتحديد ما إذا كانتا ستضبطان “سارة ويب” (24 عاماً) بسبب قيادتها الطائشة.

ونقلت الشبكة عن بيان، أن الشرطيتين أوقفتا سارة ويب في 7 نيسان/ أبريل الماضي.

ووفق المقطع المصور، كانت الشرطيتان تناقشان كيفية معاقبة “ويب”؛ هل تكتبان مخالفة بحقها لتجاوزها السرعة؟ أم تعتقلانها بسبب القيادة الطائشة؟

وبعد ذلك، قررت الشرطيتان إجراء قرعة من خلال استخدام تطبيق رمي العملة، لتحديد ما تفعلانه معها؛ لينتهي الأمر لديهما باعتقال ويب بتهمة أنها كانت تقود بسرعة أكثر من 130 كيلومتراً في الساعة، على طريق زلق يجب ألا تتجاوز السرعة فيه 45 كيلومتراً.

وقال راستي غرانت، قائد إدارة شرطة روزويل (مقاطعة في ولاية جورجيا) في بيان، إنه تم فتح تحقيق داخلي في الحادثة.

وأضاف: “أقلقني استهانة أي من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار في شيء مهم مثل اعتقال شخص”.

بدورها قالت سارة ويب لـ “سي إن إن” إنه تم احتجازها مدة يوم كامل.

وعلمت الشبكة أن الشرطة أسقطت الاتهامات الموجهة لويب خلال جلسة محاكمة قبل أسبوع. (الأناضول)