مارادونا يحذر فرنسا من حماس منتخب كرواتيا

موسكو: حذر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا من أن كثرة الحديث عن ترشيح المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم على حساب كرواتيا قد يصب ضد مصلحة منتخب الديوك خاصة وأنه سيواجه خصما عنيدا يتسلح بعنصري الإصرار والحماس.

وقال مارادونا خلال برنامج “دي لا مانو دل دييز″ أن مفتاح فوز فرنسا بلقب كأس العالم هو اللعب بروح الجماعة.

وأشار “يبدو لي أن الشيء الأكثر أهمية هو تمرير الكرة لكيليان مبابي على أن يساهم المهاجم اوليفييه جيرو في مساندة خط الدفاع الصلب لبلاده”.

وأضاف “يبدو لي أن الحارس هوجو لوريس قد يكون سلاحا حاسما لفرنسا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الوسط نجولو كانتي، أعتقد أن فرنسا هي الأقرب للقب”.(د ب أ)