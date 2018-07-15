خطآن فادحان في العرض العسكري لعيد فرنسا الوطني (فيديوهات)

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: شهد العرض العسكري التقليدي الذي أقيم، السبت، على جادة الشانزليزيه احتفالاً بالعيد الوطني الفرنسي (14 يوليو/ تموز) حادثين محرجين، حيث أن الفرنسيين غير معتادين على مشاهدة هذا النوع من الأخطاء في هذا الحفل الذي يتم التحضير له طوال أشهر.

ففي الحادث الأول، اصطدمت درّاجتان كان على متنهما عنصران من الدرك أثناء الاستعراض العسكري بالقرب من المنصة الرسمية في جادة الشانزليزيه، بشكل غير مسبوق، لكن الصدام كان خفيفاً ومرت الأمور بسلام. غير أنه وبعد ذلك بدقائق، وبينما كان الجميع ينتظر اللقطة التي ترسم فيها طائرة تابعة للقوات الجوية ألوان علم فرنسا في السماء، وقع خطأ ثانٍ، حيث تم خلط الألوان، واستبدل اللون الأحمر باللون الأزرق.

وافتَتَح الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ انتخابه هذا الحفل التقليدي عبر استعراض الجيوش بجوار رئيس الأركان على الشانزليزيه، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور رئيس وزراء سنغافورة هسيين لونغ، ووزير خارجية اليابان كضيفي شرف للحفل هذه السنة، بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيف شرف الحفل في العام الماضي.

وشهد العرض تكريم الوحدات التي أرسلت لإغاثة السكان بعد اجتياح إعصاري إيرما وماريا جزر الأنتيل الفرنسية.