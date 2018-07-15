مونديال قطر 2022 حاضر بقوة في روسيا

موسكو: بمجرد إطلاق الحكم نيستور بيتانا صافرة انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي تجمع بين فرنسا وكرواتيا في وقت لاحق الأحد، سيسدل الستار على مونديال روسيا وسيبدأ العد التنازلي لمونديال قطر 2022.

وبدأت قطر الاستعداد لاستضافة أول بطولة لكأس العالم تقام في الوطن العربي منذ عام 2011.

وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، شارك 180 موظفاً معينين من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في عملية رصد ومراقبة لإدارة كأس العالم 2018 في المدن الـ11 المستضيفة للنهائيات.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فقد توافد أكثر من 30 ألف زائر على المعارض التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ حيث تعرفوا على بعض ما يمكنهم توقعه في مونديال 2022.

وشهد يوم الجمعة الماضي نقاشاً حول خطة العمل خلال السنوات الأربعة القادمة، بين جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث.

من جانبه قال إنفانتينو “نعمل عن قرب مع منظمي مونديال قطر 2022 وقد زادت العلاقات صلابة وقوة هنا في روسيا. مثّل برنامج الرصد والمراقبة فرصة رائعة لمشاركة المعلومات وتبادل الخبرات”.

وأضاف رئيس الفيفا “كما أشعل معرض قطر التفاعلي مع الجمهور في موسكو وسانت بطرسبرغ الإثارة وسط مجتمع كرة القدم العالمي وكان رد الفعل رائعاً حيث أقبلت الجماهير على التفاعل مع الثقافة والتراث القطريين”.

وختم بالقول “توضح الفعاليات حقيقة أن قطر ستستضيف بطولة فريدة تتميز بأنها متقاربة الوجهات، سترحب بالجميع وستستمتع بها العائلات”.(د ب أ)