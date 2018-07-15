بدء عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم من مدينة درعا في جنوب سوريا

بيروت: بدأت عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم الأحد من مدينة درعا في جنوب سوريا، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسل لوكالة فرانس برس.

وذكر مراسل الوكالة أن مئات المقاتلين وعدد من أفراد عائلاتهم استقلوا 15 حافلة. فيما أورد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “الحافلات تحركت من نقطة التجمع نحو أطراف المدينة تمهيدا لتفتيشها”. (أ ف ب)