عادل إمام يمازح فيفي عبده .. ” لو كنت لاعب كرة قدم وأنتِ في المدرّجات لازم أبصّ عليكِ ” – (فيديو)

القاهرة – “القدس العربي “: دافع الفنان عادل إمام عن الراقصة والممثلة فيفي عبده، بعد اتّهامها بأنّها وزملاءها الفنانين أسهموا في صرف تركيز لاعبي منتخب مصر خلال مشاركتهم في مونديال روسيا.

كانت فيفي قد سافرت ضمن وفد إعلامي وفني، بعد أن وجهت إليهم الدعوة عبر الشركة الراعية للمنتخب المصري، لكن الوفد واجه انتقادات وهجوم كبير بأنّه كان أحد أسباب عدم تركيز اللاعبين في فندق الإقامة.

وفي مداخلة للفنان عادل إمام لبرنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية “دريم”، حيث حلّت عبده ضيفة على البرنامج، قال إمام إن الحديث عن تأثير فيفي عبده والفنانين في المنتخب كلام فارغ، فالفن له رسالة سامية، ويساند ويؤازر، ضارباً المثل بالراقصة الراحلة تحية كاريوكا، التي كانت على رأس قوافل تدعو إلى التبرّع لمصر في “ثورة يوليو” بخمسينيات القرن الماضي.

ومازح الزعيم فيفي بالقول إنه لو كان لاعباً وكانت هي في المدرّجات لاختلس النظر إليها، فأكدت له أنها لم تلتقِ باللاعبين مطلقاً خلال المونديال، وذهبت للمؤازرة والدعم، فمازحها مرة أخرى بأنه لا بد من الاحتكام إلى قسم الشرطة للفصل في هذا الأمر!