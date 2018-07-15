الملكية الأردنية تعلق رحلاتها إلى النجف بسبب “الأوضاع الأمنية”

عمان: أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان الأحد تعليق رحلاتها الى مطار النجف جنوب بغداد “بسبب الأوضاع الأمنية” هناك.

وبحسب البيان “قررت الملكية الأردنية تعليق خدماتها بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر نظرا للاوضاع الأمنية في مطار النجف”.

وكانت الملكية تشغل أربعة رحلات اسبوعية إلى مطار النجف.

واشارت إلى أن النجف هي “المحطة التاسعة التي تعلق الملكية رحلاتها اليها لأسباب أمنية بعد الموصل (شمال العراق) ودمشق وحلب (في سوريا) وطرابلس وبنغازي ومصراتة (في ليبيا) وصنعاء وعدن (في اليمن)”.

واقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مطار النجف الدولي في اطار تظاهرات احتجاجية ضد فساد الاحزاب الحاكمة وللمطالبة بخدمات أساسية خصوصا الكهرباء والماء وفرص العمل.

وأقدم محتجون على إحراق مكاتب لبعض الأحزاب في المدينة قبل أن يعود الهدوء السبت.

وتشغل الملكية الأردنية حاليا 20 رحلة اسبوعيا إلى بغداد، وخمس رحلات الى البصرة وثماني رحلات إلى اربيل واربع إلى السليمانية في كردستان العراق.(أ ف ب)