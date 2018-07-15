مقتل رجلي أمن سعوديين ومصرع الجاني في تبادل إطلاق نار

الرياض: كشفت السلطات السعودية، الأحد، عن واقعة خلاف عمل أسفرت عن مقتل رجلي أمن ومصرع الجاني في تبادل إطلاق نار مع دورية شرطية، فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران السعودية، الرائد عبدالله العشوي؛ في بيان، إنه “مساء أمس السبت، تلقى مخفر شرطة الوديعة (جنوبي المملكة) بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ (الجوازات)”.

وأوضح أنه “تبيّن أن إطلاق النار من قِبل مواطن سعودي (لم يذكر اسمه) يعمل لدى أحد القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ ويبلغ من العمر 34 عاماً مستخدماً سلاحه الرسمي”.

وأضاف: “قام المواطن بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلافٍ يخص غيابه عن العمل، ما نتج عنه وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر نُقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة”.

وتابع “لاذ الجاني بالفِرار من الموقع وعند استيقافه من قِبل دوريات أمن الطرق على بُعد 80 كيلو متراً من المنفذ بادر بإطلاق النار تجاههم، ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تمّ التعامل معه وإطلاق النار عليه، ما نتج عنه مقتله فوراً”. (الأناضول)