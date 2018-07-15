إيران تحث ترامب على عدم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي لأمريكا

الرياض: حثّ مسؤول إيراني رفيع المستوى، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أمريكا لدفع الأسعار إلى الأسفل.

وحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية، قال حسين كاظمبور اردبيلي، ممثل إيران لدى منظمة “أوبك”: “نصيحتي إليكم سيدي الرئيس، هي تجنب لمس الاحتياطي الاستراتيجي، والتخلي عن فرض عقوبات على النفط الإيراني”.

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هبوطاً ضخماً في مخزونات النفط المحلية، بواقع 12.6 مليون برميل، إلى 405.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي أعلى وتيرة هبوط منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

ووفق الوكالة، تدرس إدارة ترامب الاستفادة من مخزونات النفط في البلاد، مع تزايد الضغط السياسي قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يومياً وفق “أوبك”، وبحجم صادرات يبلغ 2.3 مليون برميل.

واعتباراً من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي مع إيران.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، إلى أن العقوبات الأمريكية، قد تخفض الإمدادات النفطية الإيرانية للسوق، بنحو يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً. (الأناضول)