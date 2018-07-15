المغني التركي مصطفى جيجلي يرفع دعوى لضم حضانة ابنه بعد تسريبات فاضحة لطليقته

لندن – ” القدس العربي ” : أقام المغني التركي مصطفى جيجلي دعوى قضائية لضم حضان طفله الوحيد آرين من طليقته سينام غيديك، وذلك بعد عام واحد من طلاقهما نتيجة تسريب مقاطع فيديو كارثية تدينها.

فقد كشفت الصحف التركية النقاب عن إصرار مصطفى على احتضان ابنه وقيامه بتربيته منفرداً بعد أن تم تسريب مقاطع فيديو وصور لطليقته تؤكد على وجود علاقة مثلية بينها وبين المغنية التركية انتظار .

وكان مصطفى قد تزوج من سينام منذ نحو 10 سنوات، وانتهى زواجهما العام الماضي بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب، ووقتها تعرض هو لانتقادات بالغة بعد أن كشف عن ارتباطه عاطفياً بالنجمة سيلين آيمر بعد أشهر قليلة من الطلاق، وبدأت الشائعات تنتشر حول خيانته لزوجته.

لكن التطور الجديد في القضية، يؤكد أنه اضطر لإخفاء أسباب الطلاق خاصة وأنه وقتها لم يستطع إثبات خيانة زوجته له بهذه الطريقة، ولكن فور أن ظهرت الأدلة سارع بطلب الحضانة من المحكمة.

وجاء طلاق مصطفى من زوجته سريعاً وقتها بعد جلستين فقط، حيث ترك لها الفيلا التي كانا يعيشان بها كما التزم بنفقة 20 ألف ليرة شهرياً يدفعها لها وهو يطالب الآن بقطع هذه النفقة عنها وضم الطفل لحضانته.

وبعد انتشار هذه الأخبار مباشرة نشرت شركة الإنتاج Poll Production بياناً رسمياً تعلن فيه فسخ عقد المغنية انتظار.

ومن جانبها ردت المغنية انتظار بأن جيجلي يريد الانتقام منها لأنها كانت إلى جانب طليقته تدعمها وتساندها خلال الفترة التي مرت بها بعد الطلاق، وأنه تعدى حرمات وخصوصيات الغير لوضعه كاميرات في بيوت الآخرين.