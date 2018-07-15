الأمم المتحدة: عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أفغانستان وصل لمستوى قياسي

كابول: ذكر تقرير نشر الأحد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أفغانستان وصل لمستوى قياسي منذ أن بدأت مهمة الأمم المتحدة في تسجيل حجم الخسائر البشرية عام 2009.

وأفادت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان أن 1692 مدنيا قتلوا في الفترة من أول كانون ثان/ يناير حتى 30 حزيران/ يونيو الماضيين، بارتفاع بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنه يعد أعلى عدد يتم تسجيله خلال التسعة أعوام الماضية.

كما أصيب خلال نفس الفترة 3430 مدنيا ، بانخفاض بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان السبب الرئيسي في وقوع حالات الوفاة القنابل، حيث أسفرت عن مقتل 427 مدنيا وإصابة 986 آخرين بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتسبب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في وقوع 52% من التفجيرات الانتحارية والهجمات .

وأوقع الصراع المسلح 157 قتيلا و 387 مصابا بين النساء و 363 قتيلا و992 مصابا بين الأطفال، وهو ما يعد تأثير ” سام” للحرب المستمرة، بحسب ما قالته الأمم المتحدة.

وشهدت الهجمات الجوية التي تشنها القوات الأفغانية والأمريكية زيادة كبيرة، حيث تسببت في وقوع 52% من الخسائر البشرية بين المدنيين بواقع 149 حالة وفاة و 204 مصابين.

وقالت الأمم المتحدة إنه بالنسبة لعام 2017 بأكمله، تم تسجيل 3438 قتيلا و 7015 مصابا. ويعد هذا العام هو الرابع على التوالي الذي يتم فيه تسجيل خسائر بشرية تتجاوز 10 آلاف من المدنيين.

ويشار إلى الهدنة التي استمرت ثلاثة أيام بين الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان في منتصف حزيران/ يونيو الماضي لم تؤثر على حجم الخسائر البشرية.

وقال تادامشي ياماموتو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان “وقف إطلاق النار القصير أظهر أنه يمكن وقف القتال، وأنه لا يتعين أن يتحمل المدنيون الأفغان بعد الآن وطأة الحرب”.

ومع ذلك، فإنه باستثناء وقف إطلاق النار القصير، لم تستجب حركة طالبان لدعوات من جانب الحكومة الأفغانية للانضمام لمباحثات السلام.(د ب ا)