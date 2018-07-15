رئيسة كرواتيا توجه رسالة للروس وتدعوهم لتشجيع فريقها

الأناضول: أعربت رئيسة كرواتيا، الأحد عن شكرها لروسيا على كرم استضافتهم لكأس العالم 2018، داعية الروس لتشجيع منتخب بلادها في مباراته الأحد مع فرنسا.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الرئيسة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، سجلته على متن طائرتها المتجهة إلى موسكو وهي مرتدية لباس منتخبها ذي اللونين الأحمر والأبيض.

وقالت في رسالتها: “نيابة عن مشجعي كرواتيا، أودّ أن أشكر روسيا على كرم الضيافة، إنكم مضيفون رائعون، شجعوا كرواتيا هذا المساء، دعونا نحتفل معًا… شكرا روسيا.. نحن قادمون”.

وتختتم اليوم فعاليات مونديال “روسيا 2018″ بمواجهة تجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.