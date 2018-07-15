مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار في كابول يشتبه بأنه هجوم انتحاري

كابول: ذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم انتحاري على ما يبدو وقع قرب إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابول لدى مغادرة العاملين في ساعة الذروة المسائية.

وقال متحدث باسم الشرطة دون الخوض في التفاصيل إن من المعتقد بأن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري.

وأكد فريدون أزهاند، المتحدث باسم وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل وقوع الانفجار وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأضاف “من الواضح أن انتحاريا فجر سترته الناسفة عند بوابة وزارتنا. الهدف هو موظفونا الذين كانوا يغادرون عائدين إلى منازلهم”.

والهجوم هو أحدث واقعة في سلسلة انفجارات لا تبدو لها نهاية على أهداف مدنية في كابول وغيرها من المدن الكبرى، ومنها جلال اباد، التي شهدت ثلاثة هجمات كبيرة في الأسبوعين الماضيين وحدهما.

وذكرت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم أن عددا قياسيا من القتلى المدنيين سقط جراء الصراع في أفغانستان مع زيادة نسبتها 22 في المئة في عدد القتلى والجرحى جراء الهجمات الانتحارية خلال النصف الأول من العام.(رويترز)