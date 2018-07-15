البشير يلتقي عباس في موسكو ويؤكد: ندعم وحدة الفلسطينيين ولن ندخر جهدًا لتحقيقها

الخرطوم: أكد الرئيس السوداني عمر البشير، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر إقامته في العاصمة الروسية موسكو، الأحد، نظيره الفلسطيني محمود عباس، حسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية اطلعت عليه الأناضول.

وقال البشير “إننا على قناعة قوية بأهمية وحدة الفلسطينيين وتماسكهم لأن أي انقسام بينهم يعني إضعاف القضية وضياعها”.

وأضاف، “السودان يدعم وحدة الفلسطينيين، ولن يدخر جهدًا لتحقيقها خاصة في الظروف الحالية”.

من جهته أطلع عباس، البشير، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحلول المطروحة وجهود المصالحة والوحدة بين الفلسطينيين.

وثمن عباس موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية واستضافته للفلسطينيين.

ووصل، الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، العاصمة موسكو في زيارة رسمية (تستمر أيام).

ومن المقرر أن يشاهد مساء الأحد المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستقام على ملعب “لوجنيكي” في موسكو بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، إلى جانب زعماء آخرين.(الأناضول)