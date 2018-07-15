ماكرون ينشر فيديو على “تويتر” لتشجيع الديوك الفرنسية

باريس: نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “تويتر”، اليوم الأحد، مقطع فيديو لتشجيع منتخب بلاده في مواجهته الحاسمة مساء اليوم أمام المنتخب الكرواتي لتحديد الفائز ببطولة كأس العالم .2018

ويظهر الرئيس الفرنسي في الفيديو وسط جمع من الناس وهو يصيح ” انطلقوا أيها الزرق”.

ومن المنتظر أن يستقبل ماكرون منتخب بلاده في قصر الإليزيه غدا الاثنين.

يذكر أنه في حال فوز فرنسا اليوم، فإنها ستكون المرة الثانية التي تفوز فيها ببطولة كأس العالم لكرة القدم. (د ب أ).