مجموعة السبع تطالب روسيا بـ”كشف دورها” في اسقاط الطائرة الماليزية فوق اوكرانيا

اوتاوا: طالب وزراء خارجية مجموعة السبع الأحد روسيا بـ”كشف دورها” و”التعاون في شكل كامل مع الالية (القائمة) لتحديد الحقيقة واحقاق العدالة لضحايا” الطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش 17) التي اسقطت بصاروخ فوق اوكرانيا في 2014.

وفي بيان في ذكرى تحطم الطائرة الماليزية في 17 تموز/ يوليو 2014، اعتبر الوزراء أن ما توصل اليه فريق التحقيق “بالنسبة الى دور روسيا في تحطم” الطائرة هو “مقنع وذو دلالة ويثير قلقا كبيرا”.

وخلص المحققون الدوليون إلى أن الصاروخ بوك الذي اسقط الطائرة الماليزية مصدره اللواء الـ53 الروسي المضاد للطائرات المتمركز في كورسك، لكن روسيا نفت ذلك.

وقال الوزراء في بيانهم الذي نشرته كندا كونها تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع “نحن موحدون في دعمنا لاستراليا وهولندا اللتين تطالبان روسيا بكشف دورها في هذا الحادث والتعاون في شكل كامل مع الالية (القائمة) لتحديد الحقيقة واحقاق العدالة لضحايا (الطائرة) وعائلاتهم”.

وتحمل هولندا واستراليا موسكو مسؤولية نشر الصاروخ ومقتل مواطنيها، علما بان عددا كبيرا من هؤلاء كانوا بين الضحايا الـ298.

ويأتي هذا البيان قبيل لقاء يجمع الأحد الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقبل قمة تاريخية الاثنين بين بوتين والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واذ شددوا على “وجوب محاسبة المسؤولين عن افعال مرفوضة مثل اطلاق الصاروخ بوك الروسي المصدر الذي اعترض واسقط طائرة مدنية”، طالب وزراء مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي روسيا “بالتعاون فورا وبحسن نية مع استراليا وهولندا والرد على اي اسئلة في شان اي انتهاك محتمل للقانون الدولي”.

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقدم الوزراء تعازيهم بالضحايا مجددا، واكدوا “وحدة موقفهم ضد عدم محاسبة من يرتكبون اعمال عنف تهدد النظام الدولي”.(أ ف ب)