الرئيس اليمني يتعهد بتطهير المؤسسة العسكرية من “الفساد”

مأرب: تعهد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، بتطهير المؤسسة العسكرية من “الفساد”، وتصحيح الأخطاء فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده هادي مع قيادات وزارة الدفاع، في العاصمة المؤقتة عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال هادي إن مرحلة جديدة وحاسمه ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها، لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد وتصحيح الأخطاء.

وأضاف أنه سيتم “وضع حد للعشوائية والأسماء الوهمية والمزدوجة، لترشيد الإنفاق وتسخير الإمكانات المحدودة للبناء النوعي وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية”.

وشدد على ضرورة “رص الصفوف وحشد الامكانات والطاقات لتحقيق التطلعات وفِي مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.

وتابع: “على المؤسسة العسكرية أن تكون عنواناً وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع اذا ما بنيت على أسس صحيحه بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة”.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وجود عدة اختلالات رافقت إنشاء “الجيش الوطني” في العام 2015، أبرزها وجود أسماء وهمية، وتكرار بعض الأسماء في عدة وحدات عسكرية؛ ما أدى لزيادة النفقات المالية، وسط اتهامات بالفساد. (الأناضول)