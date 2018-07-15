ترامب قد يطلب من بوتين تسليم عناصر الاستخبارات الروس المتهمين

واشنطن: اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه قد يطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما الاثنين، تسليم الولايات المتحدة 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية اتهموا الجمعة بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي.

وفي مقابلة مع برنامج “سي بي اس ايفنينغ” سجلت السبت، قال ترامب ردا على سؤال عن هذا الامر “لم افكر في ذلك” قبل أن يضيف “ولكن بالتأكيد ساطرح أسئلة في هذا الصدد، ولكن مجددا، حصل هذا الامر خلال رئاسة (باراك) أوباما”.

واعتبر مستشار الامن القومي جون بولتون الأحد عبر شبكة “ايه بي سي” أن اتهام العناصر الروس “يعزز موقف” ترامب في القمة، لكنه نبه إلى أن الروس يؤكدون “أن دستورهم يحظر تسليم مواطنين روس″.

ولمح ترامب إلى أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه تعرض ايضا لقرصنة روسية لكنه كان محميا في شكل افضل بازاء الهجمات من دون تحديد مصدر تلك المعلومات.

وقال “اعتقد أن على الحزب الديمقراطي أن يشعر بالعار لتعرضه للقرصنة. حمايتهم كانت سيئة وقد جعلوا انفسهم عرضة للقرصنة. لكنني سمعت انهم (الروس) حاولوا ايضا قرصنة الحزب الجمهوري. لكنه كان محميا في شكل أفضل، وقد يكون ذلك خاطئا”.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017، ابلغ مدير الاف بي آي يومها جيمس كومي مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ان “رسائل الكترونية قديمة العهد” للحزب الجمهوري تعرضت للقرصنة لكنها لم تنشر، نافيا وجود اي مؤشر الى تعرض الحزب الجمهوري للقرصنة خلال حملة ترامب الانتخابية.

من جهة أخرى، صرح ترامب لشبكة (سي بي اس) أنه لا ينتظر “الكثير” من قمته مع بوتين.

لكنه دافع عن قراره لقاء الرئيس الروسي رغم انتقادات المعارضة الديمقراطية، وقال في مقابلة تبث كاملة الاثنين “اؤمن بوجوب عقد لقاءات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية. لن يكون الامر سيئا وربما يسفر عن أمور جيدة”.

من جهته، قال السفير الأمريكي في موسكو جون هانستمان الاحد عبر فوكس نيوز “ثبت ضلوع روسيا في شكل خبيث” في الانتخابات الرئاسية، محذرا من تكرار هذا السيناريو.

واضاف “اذا حصل تدخل في انتخابات (منتصف الولاية) في تشرين الثاني/ نوفمبر كما شهدنا في 2016، لن تبقى ثمة علاقة” بين واشنطن وموسكو.(أ ف ب)