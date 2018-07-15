إصابتان في قصف إسرائيلي على غزة

غزة: أصيب فلسطينيين اثنين، الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة شمالي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صحافي وصل الأناضول نسخة منه، إن “فلسطينيين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون”.

وحسب مراسل الأناضول، يعد هذا القصف الثالث من نوعه اليوم، واستهدف بصاروخ واحد منطقة يتواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة شرقي بلدة بيت حانون.

وهذا القصف الرابع منذ التوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد العسكري بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية، مساء السبت؛ حيث كان القصف الأول بعد أقل من ساعة من إعلان عودة الهدوء.

وفي وقت سابق اليوم، شنت طائرة إسرائيلية هجومين على منطقتين تواجد فيهما مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، قرب الحدود الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وشرع الفلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة ولاحقا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في مايو/أيار الماضي، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي، ولا تزال مستمرة.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد قرابة 140 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.(الأناضول).