ويل سميث يبدع في حفل ختام المونديال الروسي -(صور و فيديو)

موسكو: أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا، بملعب لوغينيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة “ليف ايت اب”.

وشارك ما يقرب 800 شخص في الحفل الذي استمر لمدة 15 دقيقة، والذي أظهر الروسية آيدا جاريفولينا وهي تغني “كالينكا”، مع انضمام النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بطبل السامبا مع هتافات ضخمة من المشجعين، بينما كانت التميمة الرئيسية للمونديال “زابيفاكا” ترقص مع الراقصين.

وحمل فيليب لام قائد المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم في 2014 وعارضة الأزياء الروسية ناتتاليا فوديانوفا، كأس العالم للملعب في نهاية الحفل، وكان اللاعبون ينتظرون في النفق المؤدي للملعب.

وانضم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وكوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الضيوف الذين يتابعون المباراة.

وكان من بين الحضور أيضا توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولي، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، البلد المضيف للمونديال المقبل في .2022

وبعيدا عن امتلاء الملعب الذي يتسع إلى 011. 78متفرج، يتوقع ان يتابع المباراة النهائي مليار مشاهد عبر التليفزيون في جميع أنحاء العالم.(د ب أ).