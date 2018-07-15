مبابي أفضل لاعب صاعد في المونديال الروسي

موسكو : توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

وسجل مبابي، البالغ من العمر 19 عاما و207 يومًا، أربعة أهداف طوال منافسات البطولة محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي أنطوان غريزمان والروسي دينيس تشيريشيف.

كما أصبح مبابي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بكأس العالم بعد البرازيلي بيليه ، الذي كان عمره 17 عاما و249 يومًا، ويليه بيرجومي بنسخة 1982 وكان عمره 18 عامًا و الذي سجل هدفا في نهائي مونديال 1958 أمام المنتخب السويدي.(د ب أ) .