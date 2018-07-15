الجزائر تجدد رفضها إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين على أراضيها

الجزائر: جدد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، الأحد، رفض بلاده فتح مراكز لاستقبال المهاجرين الأفارقة.

جاء ذلك في حديثه في العاصمة الجزائرية للصحافيين، على هامش اجتماع الدورة السادسة للجنة الحدود الجزائرية النيجيرية التي انعقدت لبحث التنسيق بين البلدين بشأن مواجهة ظاهرة الهجرة السرية.

وترأس اللجنة من الجانب النيجيري وزير الداخلية بازوم محمد.

وقال بدوي إن “الجزائر عبرت عن رفضها لفتح مراكز للمهاجرين الشرعيين على ترابها، وأعتقد أننا كنا واضحين كفاية”.

وتابع:” نُسخر الكثير من الوسائل ونتخذ العديد من الإجراءات ضمن إطار إنساني مطابق للقيم العالمية والدولية”.

وأوضح الوزير الجزائري أن بلاده تواجه حملة انتقادات “لا أساس لها من الصحة” بشأن تعاملها مع ملف المهاجرين الأفارقة.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن بدوي أن بلاده رحّلت على مراحل، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم.

وتواجه الجزائر خلال السنوات الأخيرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية تطالبها بوقف ترحيل المهاجرين القادمين من الجنوب، لكن السلطات تؤكد أن ما يحدث عمليات نزوح جماعي تقف وراءها شبكات منظمة وتستهدف الأمن القومي للبلاد.

وتقول الداخلية الجزائرية إن البلاد تستقبل ما معدله 90 ألف مهاجر من عدة دول إفريقية سنويا.

يشار أن لجنة الحدود الجزائرية النيجيرية التي تختتم أشغالها غدا الإثنين، ستبحث آليات مشتركة للتصدي للهجرة السرية وتأمين الحدود المشتركة. (الأناضول).