مودريتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم

موسكو: توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018، وذلك رغم خسارة منتخب بلاده 2 / 4 أمام منتخب فرنسا في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأحد.

ورغم إخفاق مودريتش في قيادة المنتخب الكرواتي للتتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، لكنه اختير من قبل مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب في المونديال الروسي، باعتباره اللاعب الأكثر تأثيرا في المسابقة.

وتوج كيليان مبابي، الذي أحرز الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي في المباراة النهائية التي جرت بملعب (لوجنيكي) في العاصمة الروسية موسكو، بلقب أفضل لاعب صاعد في البطولة.

وجاء التصويت لصالح مودريتش 32/ عاما/ ليستمر التقليد الجديد لمنح الجائزة لأحد لاعبي المنتخبات الخاسرة في نهائي المونديال.

وكان الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فاز بالجائزة في المونديال الماضي الذي أقيم بالبرازيل قبل أربعة أعوام، رغم خسارة منتخب (راقصو التانغو) أمام ألمانيا في النهائي، فيما حصل الأوروغواياني دييغو فورلان على الجائزة في نسخة المسابقة عام 2010 بجنوب أفريقيا، بعدما قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الرابع في البطولة.

وحصل الفرنسي زين الدين زيدان على الجائزة، رغم خسارته نهائي المونديال عام 2006 بألمانيا، وهو ما ينطبق على الحارس الألماني أوليفر كان، الذي خسر نهائي البطولة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك اللاعب البرازيلي (الظاهرة) رونالدو الذي نال الجائزة عام 1998 بفرنسا.

ويعتبر النجم البرازيلي السابق روماريو آخر لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب وكأس البطولة عام 1994 بالولايات المتحدة.

وتفوق مودريتش في التصويت على البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي أنطوان غريزمان.

توج النجم الانكليزي، هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الانكليزي بجائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة.

أحرز كين ستة أهداف في النسخة الحالية للبطولة، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وانطوان غريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني.

وبات كين 24/ عاما/ ثاني لاعب من انكلترا يفوز بجائزة هداف المونديال بعد الأسطورة جاري لينيكر، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.

وقام لينيكر، الذي يعمل حاليا مذيعا تليفزيونيا، بتهنئة كين لحصوله على الجائزة، حيث قال “أشعر بسعادة غامرة. مبروك هاري كين”.

كما كتب لينيكر على حسابه الالكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “تهانئي يا كين انضمامك إلى قائمة الحاصلين على جائزة (الحذاء الذهبي). مرحبا بك في النادي أيها اللاعب الشاب”.

وأحرز حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا جائزة (القفاز الذهبي) كأفضل حارس في المونديال، فيما حصل منتخب إسبانيا، الذي ودع المسابقة من دور الستة عشر بخسارته أمام روسيا بركلات الترجيح، على جائزة (اللعب النظيف).(د ب أ).